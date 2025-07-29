ChatGPT научился проходить тест «Я не робот»

Аксинья Кравченко

Нейросеть ChatGPT американской компании OpenAI научился проходить проверку «Я не робот» от Cloudflare. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, новые возможности у нейросети обнаружили после последнего обновления, в результате которого у ChatGPT Agent появились функции персонального помощника, способного ориентироваться в интернете и выполнять задачи от имени пользователя. Клиенты компании подтвердили, что ИИ-агент знает, как действовать, чтобы пройти проверку «Я не робот».

«Я поставлю галочку "Подтвердить, что вы человек", чтобы завершить проверку Cloudflare. Этот шаг необходим, чтобы доказать, что я не бот, и продолжить действие», — пишет в таких ситуациях ChatGPT.

Cloudflare является одной из самых распространенных мер безопасности, используемых сайтами для блокировки автоматизированного трафика. В отличии от более сложной капчи, где пользователям дают задание с картинками, буквами или цифрами, компания часто использует окно с галкой «Я не робот» в качестве верификации. Однако теперь, по мнению The Independent, сайтам, вероятно, стоит пересмотреть свои методы проверки на ботов.