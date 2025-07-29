ChatGPT научился проходить тест «Я не робот»

Нейросеть ChatGPT американской компании OpenAI научился проходить проверку «Я не робот» от Cloudflare. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, новые возможности у нейросети обнаружили после последнего обновления, в результате которого у ChatGPT Agent появились функции персонального помощника, способного ориентироваться в интернете и выполнять задачи от имени пользователя. Клиенты компании подтвердили, что ИИ-агент знает, как действовать, чтобы пройти проверку «Я не робот».

«Я поставлю галочку "Подтвердить, что вы человек", чтобы завершить проверку Cloudflare. Этот шаг необходим, чтобы доказать, что я не бот, и продолжить действие», — пишет в таких ситуациях ChatGPT.

Cloudflare является одной из самых распространенных мер безопасности, используемых сайтами для блокировки автоматизированного трафика. В отличии от более сложной капчи, где пользователям дают задание с картинками, буквами или цифрами, компания часто использует окно с галкой «Я не робот» в качестве верификации. Однако теперь, по мнению The Independent, сайтам, вероятно, стоит пересмотреть свои методы проверки на ботов.