Ученые обнаружили отпечаток руки возрастом более 4 тысяч лет

Кураторы Кембриджского университета, готовя экспонаты к выставке "Сделано в Древнем Египте" (Made in Ancient Egypt) в музее Фицуильяма, обнаружили 4000-летний отпечаток человеческой руки на керамическом "доме души" - ритуальном объекте эпохи Среднего царства (2055 - 1650 гг. до н.э.).

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Старший египтолог музея Хелен Страдвик назвала находку "редкой и захватывающей".

"Мы замечали следы отпечатков пальцев в сыром лаке или на гробнице в декоре, но найти целый отпечаток руки под этим "домом души" - редкость и волнение", - приводит "Би-би-си" (заблокирован в РФ) слова Страдвик.

По ее словам, отпечаток оставил создатель артефакта, коснувшийся сырой глины до обжига.

"Я никогда не видела такого полного отпечатка на египетском объекте", - подчеркнула она.

"Дом души", служивший подношением в гробнице, выполнен в форме двухэтажного здания с колоннами. Анализ показал, что гончар сначала создал каркас из деревянных палочек, обмазал его глиной, а при обжиге дерево сгорело, оставив пустоты. Отпечаток, вероятно, появился, когда мастер переносил изделие из мастерской для просушки. На верхней площадке артефакта изображены хлебные лепешки, салат-латук и голова быка - традиционные погребальные дары.

Выставка, открывающаяся 3 октября, посвящена неизвестным ремесленникам Древнего Египта. Хотя керамика массово производилась и хорошо сохранилась, сведения о гончарах скудны по сравнению с другими мастерами. Музей отмечает, что доступность и низкая стоимость их изделий, возможно, влияли на статус, о чем свидетельствует древний текст "Поучение Хета", где гончаров сравнивают со "свиньями, валяющимися в грязи".

Экспозиция призвана раскрыть личности создателей артефактов, их самовосприятие и место в обществе, оттеняя привычный акцент на фараонах вроде Тутанхамона.