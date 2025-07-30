Предложена новая теория для поиска внеземной жизни

Астробиологи из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби предложили новый подход к поиску жизни во Вселенной. Они утверждают, что жизнь может существовать не только на поверхности планет, но и глубоко под ней, если там есть вода и источник энергии, такой как космические лучи. Исследование опубликовано в International Journal of Astrobiology.

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Традиционная концепция обитаемой зоны фокусируется на планетах, где на поверхности может сохраняться жидкая вода благодаря теплу звезды. Новая работа предлагает расширить это понятие, включив миры, способные удерживать жидкую воду под поверхностью, даже если поверхность холодная и темная.

Ключевой вопрос для такой подповерхностной жизни - источник энергии. Если на Земле основную роль играет Солнце, то в подземных водоемах других планет или лун энергию могут поставлять космические лучи - потоки высокоэнергетических частиц из космоса. Попадая в воду или лед, они вызывают радиолиз (расщепление молекул), что теоретически способно поддерживать жизнь, как это происходит в некоторых экстремальных земных средах.

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Эта концепция делает потенциально обитаемыми миры вроде Марса, спутника Сатурна Энцелада или спутника Юпитера Европы, под ледяной поверхностью которых обнаружены океаны жидкой воды. Компьютерное моделирование авторов работы показало, что наибольший потенциал для поддержания жизни под воздействием космических лучей имеет Энцелад, за ним следуют Марс и Европа.