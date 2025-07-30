Гибель империи Цинь связали с ее мегапроектами

Возведение Великой Китайской стены могло стать существенным фактором падения династии Цинь (221-207 гг. до н.э.), первой объединившей древний Китай. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Archaeological Science. Хотя пограничные укрепления строились и до Цинь, именно эта династия начала грандиозный проект, продолженный позже династией Хань.

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Группа ученых под руководством Цзэхао Ли (Пекинский университет науки и технологий) провела детальную оценку ресурсов, затраченных на строительство циньских рубежей. Расчеты показали, что только на возведение основного участка стены требовалось около 5,5 миллионов человеко-дней. Добавочные работы по строительству не менее 828 сигнальных башен ("маяков") требовали еще 568 тысяч человеко-дней.

Технология возведения (утрамбовка земли и камней) была трудоемкой: на метр земляной стены уходило примерно 10,6 часа работы, каменной - около 67 часов. Значительные сложности создавала логистика снабжения рабочих в засушливых районах. Продовольствие часто доставлялось за сотни километров, в отдельных случаях - до 1600 км. При транспортировке терялось до 61% зерна, потребляемого перевозчиками в пути.

Общее число людей, задействованных непосредственно на строительстве укреплений, оценивается в 26 015 человек, а в обеспечении логистики - в 326 975. Суммарные затраты на пограничные сооружения эквивалентны привлечению до 13,5 миллионов человек. Для империи с населением 20-40 миллионов это была огромная нагрузка. Дополнительные ресурсы отвлекались на другие проекты, прежде всего на многолетнее строительство мавзолея Цинь Шихуанди.

Археологи предполагают, что истощение ресурсов из-за масштабного строительства, включая Великую стену, стало ключевой причиной быстрого краха династии Цинь. Сменившая ее династия Хань продолжила укрепление границ, возможно, с учетом этого опыта.