В Израиле найдена 5500-летняя мастерская

Археологи обнаружили 5500-летнюю мастерскую по производству кремневых ножей недалеко от Кирьят-Гата на юге Израиля. Это место, относящееся к раннему бронзовому веку, проливает свет на технологический уровень и социальную сложность древних ханаанских обществ, сообщает Arkeonews.

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Раскопки выявили полномасштабный производственный центр, где высококвалифицированные ремесленники изготавливали длинные, острые кремневые лезвия.

Археологи обнаружили большие кремневые основы, из которых с помощью сложной техники давления искусно извлекались однородные лезвия. Есть свидетельства использования механического устройства, похожего на рычаг или кран, что позволяло точно контролировать процесс производства — поразительное достижение для того времени.

© Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

«Производство требовало чрезвычайно высокого уровня мастерства. Только исключительные люди могли их изготавливать. Это был профессиональный, индустриальный процесс», — говорят доктор Якоб Варди и Дуду Битон из Израильского управления древностей.

Лезвия, использовавшиеся для сбора урожая, разделки и резки, представляют собой вершину инженерии каменных орудий. Они прямо предшествуют широкому использованию металлов. Лезвия, произведенные здесь, вероятно, экспортировались по всему Леванту.

Интересно, что фрагменты отходов — дебитаж — отсутствовали, хотя мастерская сохранилась очень хорошо, вероятно, удалены для защиты специализированных знаний ремесла.

Мастерская была частью обширного, сложного поселения. Современный Кирьят-Гат, где проводились раскопки, находится недалеко от библейского города Гат — родного города филистимского воина Голиафа. В Библии Гат играет значительную роль в историях Давида, царя Саула и конфликта израильтян с филистимлянами.