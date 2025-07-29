Huawei Watch 5 получили циферблаты с дизайном легендарного часовщика Чайкина

Huawei добавила в линейку смарт-часов Watch 5 новые циферблаты, созданные по авторским эскизам российского часовщика Константина Чайкина. Это первый случай, когда независимый мастер из мира традиционного часового искусства сотрудничает с производителем современных электронных устройств.

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Циферблаты, представленные в приложении HUAWEI Health, выполнены на основе реальных механических часов Чайкина. Среди них — «Джокер классик», где индикаторы времени образуют глаза, а фаз луны превращается в улыбку; «Колобок 2» с узнаваемым сказочным героем; и «Панда», сочетающая черты восточной и западной стилистики.

© Huawei

Проект объединил элементы традиционного часового дизайна с цифровыми технологиями. Чайкин уже работал с виртуальным искусством — в 2021 году он выпустил NFT, основанный на образе своих часов «Джокер». Новый шаг в виде смарт-циферблатов стал продолжением этого эксперимента, расширяя границы восприятия классических часов в цифровой среде.

© Huawei

Все представленные дизайны доступны для загрузки пользователям часов Huawei Watch 5 без ограничений. Новые модели устройства поставляются в корпусах 42 и 46 мм, изготовленных из нержавеющей стали, керамики и титана. Варианты ремешков включают фторэластомер и металлические браслеты, позволяя выбрать стиль на свой вкус.