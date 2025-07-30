Расшифрована надпись времен фараонов с именем Моисея

Исследователь библейской археологии Майкл Бар-Рон из Университета Сан-Диего представил новую расшифровку древней надписи, найденной около ста лет назад на Синайском полуострове. Его работа может пролить свет на историческую подоплеку событий, описанных в Книге Исхода.

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Надпись возрастом около 3800 лет была обнаружена в шахтах Серабит-эль-Хадим в Египте, где около 1800 года до н. э. трудились рабочие. Текст выполнен на протосинайском письме - одном из самых ранних алфавитов. Его расшифровка долгое время вызывала споры среди ученых.

Бар-Рон, потратив восемь лет на изучение и цифровую обработку надписей, утверждает, что ему удалось прочесть фразу: "Это от Моисея". Хотя имя Моисея и раньше предполагалось в этих текстах, это первая попытка прямой расшифровки, утверждающая наличие ссылки на библейского пророка.

Ученый связывает найденное с сюжетом Книги Исхода, в которой Моисей выводит евреев из Египта. Надписи, по мнению исследователя, могли быть сделаны во времена правления фараона Аменемхета III - строителя крупных архитектурных проектов, возможно, и упомянутого в Библии.

Бар-Рон изучил 22 древних надписи, в одной из которых имя Моисея появляется повторно, хотя контекст второго упоминания пока неясен. Также в текстах фигурирует разрушенный храм Баалат, что может свидетельствовать о противостоянии с египетской властью. Упоминаются и религиозные элементы: имя бога Эль, связанное с древнеизраильской верой, и искаженные формы имени египетской богини Хатхор.