Астроном раскрыл правду о недавно найденном корабле инопланетян

Американские ученые нашли в нашей галактике межзвездный объект, который они приняли за замаскированный космический корабль внеземной цивилизации. Однако это может быть лишь фрагмент планеты, заявил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

По словам собеседника, комета 3I/ATLAS - естественный объект. Возможно он «является фрагментом планеты или частью более крупного объекта, вытолкнутого из другой звездной системы, а не инопланетным кораблем, как считают авторы статьи в американском СМИ», отметил специалист.

«То, что описывается как "аномальные характеристики", может иметь естественные объяснения, которые мы еще не до конца понимаем. Например, негравитационное ускорение может быть вызвано испарением льда или других летучих веществ с поверхности объекта, когда эта комета нагревается Солнцем», — подчеркнул эксперт.

В ответ на предположение американских ученых о существовании некоего высокотехнологичного объекта Андрей Киселев заявил, что это не более чем научная фантазия. По его мнению, для подтверждения этой гипотезы необходимы гораздо более убедительные доказательства.

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Эксперт уточнил, что речь идет об обнаружении искусственных структур, радиосигналов, нехарактерных для естественных процессов радиоизлучений, или очень точные данные о траектории, которые не могут быть объяснены естественными физическими законами.