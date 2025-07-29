Подсчитано, на сколько продлевает жизнь проживание на морском побережье

Проживание на морском побережье способствует долголетию, а внутренние водоемы вроде реки или озера в городе такого эффекта не дают.

В Колледже общественного здравоохранения Университета штата Огайо собрали демографические данные, включая ожидаемую продолжительность жизни, с более 66 000 переписных участков по всей территории США и проанализировали их в зависимости от близости к водоемам. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research.

Статистически значимая связь между более высокой продолжительностью жизни и близостью к воде выявлена для тех, кто живет в пределах 50 км от океана или залива. Для жителей городов с внутренними водоемами площадью более 20 км2 наблюдается обратная тенденция. Однако в сельской местности они, напротив, дают некоторые преимущества для долголетия.

«В целом ожидаемая продолжительность жизни населения побережья на год или больше превышает средний показатель в 79 лет, а те, кто живет в более урбанизированных районах у рек и озер, вероятно, умрут примерно в 78 лет, — уточнил ведущий исследователь Цзяньюн "Джейми" У. — Вероятно, более долгая жизнь прибрежных жителей связана с комплексом взаимосвязанных факторов».

Среди них — мягкий климат, лучшее качество воздуха, больше возможностей для отдыха, развитая транспортная инфраструктура, меньшая подверженность засухам и более высокие доходы.

«С другой стороны, загрязнение, бедность, отсутствие безопасных возможностей для физической активности и повышенный риск наводнений, вероятно, являются причинами этих различий», — добавила научный сотрудник Янни Цао, работавшая над исследованием.

Самое существенное различие заключается в том, что в прибрежных районах меньше жарких дней и ниже максимальные температуры по сравнению с внутренней территорией.

Предыдущие исследования уже выявляли связь между проживанием у воды и улучшением показателей здоровья. Это сподвигло исследователей к более углубленному изучению связи жизни у «голубых пространств» и долголетием.

«Мы предполагали, что любой тип "голубого пространства" может оказывать благоприятное влияние, и были удивлены, обнаружив такую значительную и четкую разницу между жителями прибрежных зон и теми, кто живет у внутренних водоемов», — сказал У.

По его словам, это первое исследование, которое всесторонне и систематически изучило влияние «голубых пространств» на продолжительность жизни в зависимости от их типа.

Цао, в свою очередь, пояснила, что хотела понять демографические тенденции в США в сравнении с другими государствами — за последние несколько лет там произошло резкое снижение и более медленное восстановление ожидаемой продолжительности жизни, чем в остальных богатых странах.