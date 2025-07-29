Российские ученые создали экологичную кислоту для добычи нефти

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что специалисты вуза совместно с китайскими коллегами разработали новый состав для кислотного гидроразрыва пласта. Главной особенностью разработки является способность полностью разлагаться, не оставляя вредных осадков в скважине.

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Обычные кислотные составы, используемые при добыче трудноизвлекаемой нефти, часто оказываются недостаточно эффективными. Они могут плохо проникать в плотные породы и оставлять после себя загрязнения. Новый раствор решает эти проблемы — он обладает повышенной термостойкостью (на 14% выше аналогов) и способен самостоятельно находить путь в труднодоступные участки пласта.

Как пояснил директор Когалымского филиала ПНИПУ Владимир Поплыгин, в основе разработки лежат специальные поверхностно-активные вещества. При попадании в пласт они превращают кислоту в гелеобразную массу, которая равномерно распределяется и создаёт сеть трещин. После завершения процесса гель теряет вязкость под действием нефти или пластовой воды, что позволяет легко удалить его остатки.

По данным университета, новое решение не только повышает эффективность добычи, но и снижает эксплуатационные потери раствора на 55% по сравнению с традиционными составами. Кроме того, технология минимизирует экологический ущерб, что особенно важно при работе с труднодоступными месторождениями.