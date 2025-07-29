Научный блогер Бенн Джордан заявил, что некоторые птицы способны хранить и воспроизводить цифровую информацию. В своем эксперименте он сумел преобразовать PNG-изображение в звуковую волну, «записать» ее в память молодого скворца, а затем извлечь в виде исходного файла. По его расчетам, такая система потенциально способна передавать данные со скоростью около 2 МБ/с, хотя и с рядом оговорок. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

В своем эксперименте, задокументированном на YouTube, Джордан взял простое контурное изображение птицы и с помощью спектрального синтезатора превратил его в уникальную аудиодорожку. Эту звуковую волну он затем воспроизводил молодому скворцу, который, будучи певчей птицей, обладает уникальной способностью к запоминанию и имитации сложных звуков.

Примечательно, что успех эксперимента был обнаружен уже после его завершения. Анализируя гигабайты аудиозаписей, Джордан наткнулся на фрагмент, где скворец самостоятельно воспроизвел целевую звуковую волну. Обратное преобразование этого звука в изображение подтвердило, что данные были успешно сохранены и извлечены.

В результате птица успешно эмулировала звук в том же частотном диапазоне, в котором его услышала, что эквивалентно передаче около 176 килобайт несжатой информации. Автор эксперимента выдвинул гипотезу, что при использовании протокола сжатия данных 10:1, теоретическая скорость передачи могла бы достичь почти 2 мегабайта в секунду (МБ/с).

Выбор пал именно на певчих птиц, а не, к примеру, на попугаев, из-за их уникального голосового аппарата — сиринкса. Он позволяет контролировать высоту и скорость звука с невероятной точностью, что и сделало возможным воспроизведение столь необычного «аудиофайла». Птица, участвовавшая в эксперименте, была выращена людьми, что сделало ее более восприимчивой к обучению нехарактерным для ее вида звукам.