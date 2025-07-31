Астроном рассказал, где и когда наблюдать три летних звездопада

В июле, августе и сентябре в России можно будет наблюдать три метеоритных потока. Проводить «звездную охоту» рекомендуется за городом в период времени между полуночью и рассветом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском Политехе.

Первым проявит себя метеорный поток Южные Дельта-Аквариды. Он активен с 12 июля по 23 августа, а его пик приходится на ночь с 30 на 31 июля.

«Для этого метеорного потока характерна достаточно стабильная активность 18-20 метеоров в час, а в пиковые даты можно наблюдать 20-25. Смотреть необходимо в южную часть неба. При этом лучше всего выбраться за город, подальше от городской засветки, которая может «съесть» до 90% метеоров. Лучшее время для наблюдения с полуночи до рассвета, пик видимости — около 00:00 ночи по московскому времени», — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Примерно в те же дни — с 31 июля по 2 августа — максимума достигнет метеорный поток Альфа-Каприкорниды. По словам ученого, этот поток не отличается высокой частотой (всего три-пять метеоров в час), но выделяется по яркости.

«Некоторые из них могут оставлять за собой светящиеся следы и даже взрываться, как миниатюрные фейерверки. Лучшее направление для наблюдения — юго-восток, в сторону созвездия Козерога», — уточнил Бурмистров.

Отмечается, что главным звездопадом лета традиционно становятся Персеиды. Их активность приходится на период с 17 июля по 24 августа, а пик — на 11-14 августа. В обычные годы они дают до сотни метеоров в час, однако в 2025 году пик совпадет с почти полной Луной, которая сделает видимыми лишь самые яркие вспышки.

«Наблюдать это астрономическое событие рекомендуется 19 августа — Луна убывает, небо темнее, и, хотя метеоров меньше (до 40 в час), они визуально будут крупнее и ярче. Лучшее время — после полуночи и до рассвета», — объяснил эксперт ПНИПУ.

Для успешной «звездной охоты» ученый советует выбирать открытые площадки, следить за погодой и приезжать на место заранее — человеческому глазу нужно до 45 минут, чтобы полностью адаптироваться к темноте. Также важно избегать любых источников света, включая экраны телефонов, — это поможет заметить даже самые слабые вспышки.