Представлен бюджетный мощный смартфон Redmi с тройной камерой

Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi Note 14 SE 5G, который получил нетипичные для своей ценовой категории характеристики. Об этом сообщает портал GizmoChina.

© Xiaomi

Новинка получила 6,67-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2100 нит. Среди прочего заявлена поддержка поддержка 10-битного цвета и наличие закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5.

За производительность Redmi Note 14 SE 5G отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. Также предусмотрена поддержка microSD-карт.

Камера смартфона представлена тремя модулями: основным на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-600, ультраширокоугольным на 8 Мп и макрокамерой с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Среди прочих особенностей Redmi Note 14 SE 5G отмечается наличие аккумулятора емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, сканера отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, ИК-порта, а также 3,5-мм аудиоразъема.

На данный момент Redmi Note 14 SE 5G представлен для рынка Индии, где предлагается за 15 тыс. рупий (около 13,7 тыс. руб.).