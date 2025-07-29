Эксперт рассказал про способы подготовки к отключению мобильного интернета

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ Герман Клименко заявил о необходимости обеспечить дома и предприятия надежным проводным доступом в интернет. По его мнению, такая мера позволит гражданам и бизнесу быть готовыми к возможным перебоям в работе мобильных сетей, которые могут произойти в любом регионе страны. Об этом сообщает aif.ru.

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Заявление эксперта прозвучало на фоне недавних массовых сбоев сотовой связи, затронувших Красноярск, Бурятию, а также Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области.

По словам Клименко, не всегда интернет, который кажется проводным, является таковым. В некоторых случаях сигнал до здания доходит по кабелю, но на крыше устанавливается оборудование, получающее данные от другой станции уже по сотовому каналу, что делает такое подключение уязвимым при сбоях мобильной связи.

В связи с этим специалист порекомендовал гражданам и организациям проверить тип своего интернет-подключения и при необходимости перейти на полностью автономные кабельные линии. Это обеспечит стабильный доступ в сеть через локальный Wi-Fi и гарантирует независимость от состояния мобильных операторов.