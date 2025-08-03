Горячие клавиши в Google Docs, которые стоит знать каждому

Большинство пользователей Google Docs не прибегают ни к каким горячим клавишам, кроме старых добрых Ctrl + C и Ctrl + V, и зря — знание сочетаний горячих клавиш может сэкономить много времени и нервов, особенно при работе с большими документами. Портал makeuseof.com поделился горячими клавишами, которые стоит помнить каждому.

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Вставка без форматирования

Ctrl + Shift + V

Если скопировать текст с вебсайта и вставить его в документ как есть, то Google Docs может вставить его вместе со странными шрифтами, цветами и форматированием, которое отличается от конечного документа. Вместо того, чтобы потом тратить время на настройку форматирования, проще сразу использовать горячие клавиши, чтобы вставить скопированный текст без оригинального форматирования. Очень полезно для цитат из научных материалов, фрагментов кода или текста из электронных писем.

Быстрые примечания

Ctrl + Alt + M

Обычно создание примечания требует выделить текст и немного полазать по меню, но данное сочетание клавиш позволяет создать примечание, почти не замедлив работу. Незаменимый инструмент в долгих сессиях редактирования: при помощи примечаний можно оставлять обратную связь, предлагать подсказки и задавать вопросы.

Активация speech-to-text

Ctrl + Shift + S

В Google Docs встроен неожиданно хороший инструмент для голосового ввода, понимающий, помимо всего прочего, команды пунктуации. Он даже хорошо справляется с техническими терминами, хоть за ним потом и придется поправить слово или два.

Быстрое выделение абзаца

Ctrl + Shift + стрелка вверх или вниз

При работе с длинными документами иногда нужно править абзацы целиком, и у выделения мышью есть проблема — можно очень легко по неосторожности зацепить лишний текст. Для более точного и быстрого выделения можно пользоваться горячими клавишами, что позволит аккуратно настраивать форматирование и без труда менять структуру документа.

Быстрое перемещение абзацев

Alt + Shift + стрелка вверх или вниз

Иногда абзацы нужно переставить местами для того, чтобы текст читался лучше. Но вместо того, чтобы копировать и вставлять их, можно воспользоваться горячими клавишами. Просто поставьте курсор в любое место абзаца — и комбинация сама передвинет его в оптимальное положение для перемещения фрагмента.

Переход в начало или конец документа

Ctr + Home и Ctrl + End

Пролистывать длинный документ колесиком мыши не очень удобно, особенно если нужно регулярно переключаться между началом и концом. Хорошо, что специально для этого существует сочетание горячих клавиш. Оно пригодится при редактировании длинных рапортов, манускриптов и научных бумаг.