Ученый рассказал, как чтение перестраивает мозг

Во время чтения в мозге формируются новые нейронные сети и структуры. Всего в этом процессе задействованы 32 области, причем такой эффект возникает даже у пожилых старше 80 лет. Об этом изданию KP.RU рассказала физиолог, психолог, доктор биологических наук, профессор и академик Российской академии образования Марьяна Безруких.

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Эксперт сослалась на результаты масштабного метаанализа, проведенного немецким Институтом когнитивных наук. Ученые объединили данные 163 исследований, посвященных разным аспектам чтения — от восприятия слов, текстов и бессмысленных псевдослов вроде «глокая куздра», до чтения вслух и про себя, на разных языках. Впервые такой объем информации был рассмотрен в комплексе.

Оказалось, что в процесс чтения вовлечены и левое, и правое полушария, но отвечают они за разные задачи. Особое внимание исследователи уделили роли мозжечка — его участие оказалось гораздо шире, чем считалось ранее.

«Мозжечок участвует в артикуляции при чтении вслух и даже в беззвучной артикуляции — когда мы просто «проговариваем» слова про себя. Он также включен во все компоненты речевой деятельности», — объясняет Марьяна Безруких.

Неожиданным стало и то, что разные части мозжечка играют разные роли: левая половина, судя по результатам сканирования, активнее участвует в смысловой обработке текста.

По словам доктора биологических наук, все эти процессы связаны с нейропластичностью — способностью мозга создавать новые клетки, связи и структуры.

«Генетически мы на чтение не запрограммированы. У мозга нет «готовой» структуры, которая позволяет нам читать нативно, без обучения. Мы учимся читать. А значит, создаем эти самые новые сети», — уточнила специалист.

Эксперт отметила, что при повышении сложности текстов работа мозга идет интенсивнее. По словам Безруких, чтение остается одним из самых мощных инструментов развития: оно не только сохраняет когнитивные функции, но и буквально перестраивает мозг в любом возрасте.