Poco F7 Ultra сравнили с Nothing Phone (3)

На YouTube-канале YugaTech выяснили, какой смартфон сейчас лучше покупать: Poco F7 Ultra или Nothing Phone (3).

© YouTube/YugaTech

Обе модели смартфонов имеют степень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Диагональ экранов у них тоже одинаковая (6,67"), как и тип матрицы - AMOLED, частота обновления - 120 Гц. Разрешение дисплея Nothing - Full HD+, плотность пикселей - 460 ppi, максимальная яркость 4500 нит, Poco же предлагает более высокие разрешение 1,5К, плотность пикселей (526 ppi) и яркость 3200 нит. Кроме того, у Phone (3) отсутствует поддержка LTPO.

Что касается качества звучания, то здесь лидирует Nothing. У Poco же басы проявляются не так ярко.

Датчик отпечатков пальцев у Poco лучше: он ультразвуковой, тогда как у Nothing - оптический.

Nothing Phone (3) работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, а вот Poco F7 Ultra - на Snapdragon 8 Elite. Естественно, значительно мощнее будет последний. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

© YugaTech

По характеристикам камеры Nothing оказывается немного лучше. На задней панели у него три сенсора по 50 МП: основной, телевик и ультраширик. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 50 МП. У Poco же основной объектив на 50 МП, ультраширик на 32 МП, телевик на 50 МП и селфи на 32 МП. Примеры фото - выше. В целом большой разницы в качестве снимков нет. Что касается видеосъёмки, то Poco умеет записывать видео в 8К, тогда как Nothing - максимум в 4К 60 к/с.

Ёмкость аккумулятора у Poco - 5300 мАч, у Nothing - 5150 мАч. При этом зарядку поддерживает первый на 120 Вт (проводную), а второй - на 65 Вт. Гораздо лучше по автономности, однако, оказался Phone (3): он выдал 17 часов 49 минут в PC Mark, тогда как Poco F7 Ultra - 14 часов 16 минут. При этом в комплекте со смартфоном идёт зарядка только при покупке Poco.

Poco предлагает 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности, а вот Nothing - 5 и 7 лет соответственно.

Вывод

Если вам нужен смартфон с уникальным дизайном, отличными камерами и "чистым" Android, то берите Nothing Phone (3). Однако если для вас важна цена и вы хотите получить максимальную производительность за меньшие деньги - покупайте Poco F7 Ultra.