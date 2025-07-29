Назван лучший ноутбук за 31 тысячу рублей

На фоне общего роста цен на мобильную электронику компактные ноутбуки становятся всё более востребованными, особенно в сегменте бюджетных решений. Одной из самых выгодных моделей в этой категории является Honor MagicBook X14 (2025), сообщает портал «Палач».

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На маркетплейсах цена устройства опустилась до 30,9 тыс. руб., что делает его одним из самых доступных ноутбуков с актуальными характеристиками. Корпус выполнен из комбинации алюминия и пластика, а общий дизайн отличается строгостью и минимализмом — на внешней крышке размещен лишь логотип бренда. Вес устройства составляет 1,43 кг, толщина — менее 2 см, что делает модель удобной для транспортировки в сумке или рюкзаке.

Компактность достигнута благодаря 14-дюймовому экрану с тонкими рамками. Экран оснащен IPS-матрицей с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:10, яркостью 300 нит и частотой обновления 60 Гц.

За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core i5-12450H, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и SSD-накопителем на 512 ГБ. Такое «железо» обеспечивает комфортную работу с офисными приложениями, браузером и простыми задачами. Для игр ноутбук не предназначен, так как в нем отсутствует дискретная графика, а встроенная не подходит для ресурсоемких сценариев.

Несмотря на компактность, ноутбук получил эффективную систему охлаждения и широкий набор интерфейсов: USB-A, USB-C с поддержкой зарядки, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. Зарядка осуществляется через комплектный адаптер на 65 Вт, аналогичный тем, что поставляются со смартфонами. Заявленное время автономной работы — до 8,5 часов при воспроизведении видео и до 7,5 часов в офисных задачах.

К числу компромиссов эксперты относят отсутствие предустановленной операционной системы, подсветки клавиатуры и сканера отпечатков пальцев. Тем не менее, с учетом текущей стоимости в 31 тыс. руб., Honor MagicBook X14 (2025) является рациональным выбором в бюджетной категории.