На Земле появились новые сезоны

В климатическом ритме Земли появились два новых сезона. Ученые назвали их «сезон тумана» и «сезон мусора». Они повторяются каждый год и представляют собой серьезную угрозу для наземных и морских экосистем и здоровья людей.

Сезон тумана наблюдается в некоторых частях Юго-Восточной Азии с июня по сентябрь. Плотная дымка ухудшает качество воздуха и приводит к проблемам со здоровьем у местных жителей. Ее причиной являются главным образом преднамеренные лесные пожары – их используют для расчистки земель под сельскохозяйственные угодья в Индонезии и Малайзии.

Похожая ситуация наблюдается в США. Если раньше сезон пожаров длился только в самые жаркие месяцы года, то сейчас он начинается весной и продолжается до декабря.

Сезон мусора наблюдается на Бали с декабря по март каждый год. Муссонные ветры меняются, и океанские течения выносят на берег огромные груды пластиковых отходов. Этот мусорный сезон стал настолько стабильным, что местные жители могут точно предсказать время его начала.

Также подобные явления происходят на Филиппинах, в Таиланде и вдоль Восточного побережья США, где Гольфстрим и другие течения несут плавающий мусор во Флориду и Каролину.

Чтобы проанализировать меняющиеся климатические ритмы, ученые исследовали спутниковые снимки, данные о погоде и местные наблюдения. Они даже ввели новые определения для новых сезонных тенденций: «затухающие сезоны», «аритмичные сезоны» и «синкопирующие сезоны».

Ученые отметили, что весна и лето начали смещаться несинхронно. Так, весна может наступить слишком рано, а лето – задержаться. Из-за таких изменений природный цикл выходит из-под контроля. Меняются сроки впадения животных в спячку и выхода из нее.

В некоторых случаях сезоны не сдвигаются по времени, а усиливаются. Пример – европейское лето. Почти каждый год на континенте наблюдается аномальная жара, из-за которой гибнет множество людей, сообщает The Daily Mail.

Ранее резкое потепление зафиксировали на Шпицбергене. Ученые зимой 2025 году столкнулись с исключительно высокими температурами. Снег таял, вместо него шли дожди, началось цветение растений.