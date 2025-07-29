Обнаружена доисторическая акула возрастом 340 млн лет

Палеонтологи обнаружили окаменелость неизвестной науке древней акулы в Мамонтовой пещере в США – самой протяженной лабиринтовой пещерной системы мира. Рыба обитала в мелководных морях 340 – 335 миллионов лет назад.

Акула достигала всего 30 см в длину. Виду присвоили научное название Macadens olsoni в честь ученого Рикарда Олсона.

Окаменелости сохранились в огромном куске известняка. Сейчас Мамонтова пещера находится на суше, но сотни миллионов лет назад ее территория была покрыта теплым морем, соединявшим восточную часть Северной Америки, Европу и северную Африку.

По словам ученых, море изобиловало жизнью. Акула могла охотиться на червей и моллюсков. Ее зубы необычной изогнутой формы помогали раздавливать добычу.

Macadens olsoni – только одна из целой «коллекции» древних акул, найденных в пещере. Ранее там нашли, к примеру, вид Clavusodens mcginnisi возрастом 340 миллионов лет. При миниатюрном размере эта акула обладала крайне мощным укусом. В другом случае удалось обнаружить фрагмент окаменевшего черепа акулы. Это весьма редкая находка, так как хрящевые скелеты акул полностью распадаются со временем.

Ранее стало известно, что в пустыне нашли окаменелости древнего крокодила возрастом 10 миллионов лет. Его идентифицировали как гавиала, или рыбоядного крокодила. Его длина составляла около 3 метров. Ученые отметили хорошую сохранность окаменелостей.