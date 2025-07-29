Впервые за восемь лет глава Роскосмоса прибыл в США для переговоров с руководством NASA. Они обсудят текущие и будущее совместные проекты.

Российская делегация также планирует побывать в производственном подразделении компании Boeing. В Космическом центре имени Джона Кеннеди глава госкорпорации проверит готовность к запуску миссии Crew-11 на Международную космическую станцию.

В рамках визита Дмитрий Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Для россиянина этот полет станет первым.

Дмитрий Баканов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»

«Мы планируем обсудить продолжение программы перекрестных полетов, вопрос продления эксплуатации Международной космической станции, а также деятельность российско-американской рабочей группы по вопросам будущего безопасного сведения МКС с орбиты и затопления станции в заданном районе океана. Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займет около 2,5 лет».

Перед завершением визита российская делегация также посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX.