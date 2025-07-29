S25 Edge против S25+: какой Samsung лучше?

Эксперт YouTube-канала "SMART ОБЗОР" выяснил, какой смартфон сейчас выгоднее брать: Samsung Galaxy S25 Plus или S25 Edge.

© YouTube/SMART ОБЗОР

Рамки у обоих смартфонов очень тонкие, но чуть лучше лежит в руке всё-таки S25+. Также у S25 Edge при наклеенном стекле хуже срабатывает сканер отпечатков, но со временем к этому привыкаешь. Звучание у флагманов схожее.

Процессор стоит в обоих случаях один: это Snapdragon 8 Elite. С результатами его тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Дисплей же у S25 Edge абсолютно точно такой же, как у S25+. Защищены оба флагмана от воды и пыли по стандарту IP68.

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

© SMART ОБЗОР

Качество фотосъёмки у смартфонов максимально схожее. При этом в макросъёмке выигрывает Edge: он фокусируется намного ближе, чем Plus. По видеосъёмке устройства тоже идут нога в ногу.

Ёмкость аккумулятора у Edge - 3900 мАч, у Plus - 4900 мАч. Первый еле доживает до конца один день, а у второго ситуация всё же лучше: на одни сутки его точно вам хватит.

Вывод

В целом S25 и S25+ выглядят сейчас более осмысленной покупкой, чем S25 Edge. Первый - это очень удобный компакт, а второй всё ещё тонкий, но хотя бы работает дольше, чем Edge.