Android 15 «сломал» смартфон Fairphone 5

Обновление Fairphone 5 до Android 15 обернулось проблемой: множество пользователей жалуются, что смартфон зависает на зелёном экране при загрузке и не включается.

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На форуме бренда уже более 100 сообщений от пострадавших. Как выяснилось, сбой вызван сломанным сканером отпечатков пальцев. Android 15 ввёл более строгую проверку оборудования при запуске и если датчик повреждён, система не может завершить загрузку.

Fairphone признала проблему и предложила временный выход — откат на Android 14 без потери данных. Компания также работает над патчем, который позволит загружать Android 15 даже с неисправным датчиком, пусть и без его функциональности.

Другой вариант — замена датчика в сервисе.

Проблема усугубляется на фоне критики в адрес Fairphone за медленные обновления и слабую поддержку. Вместо долгожданного апдейта пользователи получили фактически «кирпич».