Samsung Galaxy Z Fold7 испытали на прочность ножом и песком

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 прошел тест на прочность YouTube-блогера Закa Нельсона (JerryRigEverything), известного своими экспериментами с воздействием на гаджет ножом, огнем, песком и попытками физически согнуть устройство.

© JerryRigEverything/YouTube

В ходе теста внешний 6,5-дюймовый экран получил царапины лишь от инструмента с 6-м уровнем прочности по шкале Мооса. Внутренний дисплей традиционно более уязвим и царапается даже от ногтя. Алюминиевая рамка царапается при контакте с острыми предметами. Воздействие огня, как обычно, вызывает необратимые повреждения OLED-экранов.

Основной вызов для складных смартфонов — пыль и песок. В отличие от Fold6, новый Fold7 успешно прошел проверку: при многократном открытии и закрытии шарнира устройство не демонстрировало повреждений. Шарнир работает без характерного хруста, который присутствовал в предыдущей модели.

Наибольшим удивлением стал тест на изгиб: несмотря на физическое воздействие, Fold7 не раскололся. Даже задняя стеклянная панель, частично вышедшая из рамки, вернулась в исходное положение, когда блогер перестал давить на устройство.

Несмотря на более тонкий и легкий корпус, новые материалы задней панели и те же показатели защиты от пыли и влаги (IP48), Galaxy Z Fold7 смог продемонстрировать неожиданно высокую устойчивость к внешнему воздействию. Это один из самых «живучих» складных смартфонов на рынке — за исключением по-прежнему уязвимого внутреннего дисплея.