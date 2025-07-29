Появилось фото отмененного прототипа компьютера Apple

В Сети появилось фото прототипа обновленного iMac, который так и не вышел в продажу. Фотографией поделился инсайдер и коллекционер прототипов Apple, известный под ником Kosutami, в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Ключевой особенностью отмененного устройства является наличие логотипа Apple на передней панели под дисплеем. На находку Kosutami обратило внимание издание MacRumors.

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Напомним, что в 2021 году Apple представила кардинально переработанный iMac на базе собственного процессора Apple Silicon. Компьютер получил новый ультратонкий корпус в ярких цветах, однако лишился одной знаковой детали, которая присутствовала на iMac много лет, — логотипа-яблока на «подбородке» под экраном.

Согласно публикации Kosutami, Apple как минимум тестировала версию нового iMac с логотипом на привычном месте. Стоит отметить, что Kosutami ранее делился как достоверными утечками о прототипах устройств Apple, так и информацией, которая впоследствии не подтвердилась.

В итоге компания остановилась на дизайне без логотипа на лицевой панели, оставив крупное «яблоко» только на задней части корпуса компьютера. Вероятно, тестирование различных вариантов дизайна, как с логотипом, так и без него, является стандартной практикой для Apple в процессе разработки новых продуктов, считают в MacRumors.