У россиян появится право отказаться от массовых рассылок

С 1 августа жители России смогут отказаться от получения массовых рассылок. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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Депутат отметил, что вступление с 1 августа в силу закона, который даст россиянам право отказаться от получения массовых рассылок, значительно повысит цифровой комфорт граждан и позволит сократить минимум в два раза количество спама. Немкин назвал простым и удобным решением возможность отказаться от рассылок через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении.

Парламентарий подчеркнул, что массовые рассылки часто используются мошенниками. Под видом рекламы злоумышленники могут предлагать фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.

Немкин пообещал, что в будущем каждый пользователь будет самостоятельно определять, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, а кто — нет.