У россиян появится право отказаться от массовых рассылок

С 1 августа жители России смогут отказаться от получения массовых рассылок. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Депутат отметил, что вступление с 1 августа в силу закона, который даст россиянам право отказаться от получения массовых рассылок, значительно повысит цифровой комфорт граждан и позволит сократить минимум в два раза количество спама. Немкин назвал простым и удобным решением возможность отказаться от рассылок через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении.
Парламентарий подчеркнул, что массовые рассылки часто используются мошенниками. Под видом рекламы злоумышленники могут предлагать фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.
Немкин пообещал, что в будущем каждый пользователь будет самостоятельно определять, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, а кто — нет.