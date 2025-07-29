Wi-Fi 8 не принесет прибавку скорости

Компания Qualcomm представила свежий отчет о Wi-Fi 8, следующем поколении беспроводной связи, в котором акцент будет сделан вовсе не на увеличении скорости.

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Главное в новом стандарте - обеспечение надежной работы в сложных условиях, таких как места с высокой плотностью устройств и помехами.

Несмотря на то, что до сих пор широкого распространения не получил Wi-Fi 7, американская компания работает над следующей версией беспроводного протокола. Одной из ключевых функций Wi-Fi 8 станет бесшовный роуминг, который позволит пользователям перемещаться между точками доступа без обрывов связи, задержек или потери пакетов. Это особенно важно для мобильных гаджетов и носимых устройств, которые требуют постоянной синхронизации с облачными сервисами и другими устройствами. IT-World не раз писал о роуминге в Wi-Fi-сетях, который появился фактически в 6-м поколении.

Wi-Fi 8-го поколения также призван решить проблемы, возникающие в местах с большой концентрацией пользователей, таких как многоквартирные дома, офисы и стадионы. Вместо того чтобы работать независимо, точки доступа Wi-Fi 8 смогут координировать свою работу, переключая устройства туда, где сигнал сильнее и стабильнее, что повысит производительность сети и минимизирует задержки.

Кроме того, Wi-Fi 8 должен улучшить взаимодействие с другими радиомодулями, такими как Bluetooth и UWB. Новый стандарт обеспечит распределение ресурсов между устройствами, что позволит экономить заряд батареи без потери качества связи.

Ожидается, что окончательное утверждение стандарта Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) состоится к 2028 году.