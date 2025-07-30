Глава «Роскосмоса» Баканов посетил ЦУП в Хьюстоне

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов посетил в США Центр управления полётами американского сегмента Международной космической станции.

Как отметили в госкорпорации, в ЦУПе Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полётами российского сегмента станции. Уточняется, что они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королёве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление.

Кроме того, глава российской делегации посетил корпус, где расположен наземный тренажёр российского и американского сегментов МКС, и лабораторию космического питания. Также он встретился с российскими космонавтами, находящимися на подготовке к полётам: Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым.

Делегация «Роскосмоса» во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон 29 июля.

Исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи ранее подчёркивал, что США и в трудные времена не разрывают связи с Россией в космосе.