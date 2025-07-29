Хакеры сменили тактику DDoS-атак

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали изменения в проведении атак хакерами. Скорость и емкость атак возросли, несмотря на снижение количества зафиксированных инцидентов в первом полугодии.

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По данным "Мегафона", количество инцидентов уменьшилось на 45%. Также снизилась их длительность: в среднем атака длится 1 час 45 минут, что на 18% меньше, чем ранее. Самая длительная атака этого полугодия - почти три дня, годом ранее - чуть более пяти суток.

Хакеры сократили время, но увеличили среднюю мощность атаки по емкости (Gbps), которая возросла на 18%, при этом рекорд прошлого года повторился и в этом - 710 Gbps.

Существенно возросли показатели скорости. Если ранее злоумышленники пытались проводить медленные атаки, чтобы сделать их похожими на обычный поток трафика, то в этом полугодии они сделали ставку на скорость: средний показатель вырос на 39%, а самая мощная атака на клиентов удвоилась и составила 72 210 Kpps.

Злоумышленники стали реже интересоваться банковским сектором, но атаки на него остаются регулярными. В фокусе хакеров находятся компании из госсектора, а также контент-провайдеры - онлайн-кинотеатры, видеоплатформы, музыкальные и стриминговые сервисы.