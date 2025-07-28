Глава OpenAI раскрыл риски общения с ChatGPT

Переписка с ChatGPT может быть раскрыта властям по судебному запросу, рассказал глава OpenAI Сэм Альтман. Об этом пишет Business Insider.

По данным портала, OpenAI хранит удаленные чаты в ChatGPT в течение 30 дней, а затем удаляет их, если нет обязательства хранить их по «юридическим соображениям или соображениям безопасности».

Компания также оставляет за собой право читать переписку пользователей с ChatGPT, в том числе для настройки языковой модели и обнаружения злоупотреблений.

«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои наиболее приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить, и я считаю, что это очень неправильно», — уточнил Альтман.

По его словам, закон охраняет тайну общения с врачом или юристом, «есть врачебная тайна, есть юридическая конфиденциальность», но пока нет ответа, «как это будет происходить, когда вы будете общаться с ChatGPT».

Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетского технологического института заявили о рисках использования ChatGPT. Исследователи предупредили, что частое использование чат-ботов с искусственным интеллектом может ослабить способность к критическому мышлению.

Кроме того, аналитики указали на случаи, когда нейросети отказывались подчиняться командам. Так, был зафиксирован случай, когда новая модель ИИ от OpenAI не только не посчитала нужным выполнить команду на отключение, но и вмешалась в собственный код, чтобы избежать автоматической остановки.