Индия запустит в космос человекоподобного робота

Индия намерена отправить в космос гуманоидного робота в декабре 2025 года. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на председателя Индийской организации космических исследований Ваннияперумала Нараянана.

Запуск станет первым этапом из трех запланированных беспилотных миссий, предшествующих пилотируемой программе. Робот, получивший имя Виоммитра, станет участником этого испытательного полета. В 2026 году планируются два пилотируемых запуска, а в 2027 году реализация проекта «Гаганьян.

Нараянан также подчеркнул, что участие капитана ВВС Индии Шубаншу Шуклы в июне 2025 года в экспедиции на МКС даст агентству ценный опыт и поможет в подготовке к будущим пилотируемым полетам.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года «Роскосмос испытает технологию возвращаемых ступеней ракет. Глава госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что многократное использование первой ступени позволит добиться колоссального удешевления полетов. Он отметил, что на отработку технологии уже есть техническое задание. Для достижения удовлетворительного результата потребуется от полутора до двух лет.

До этого спутники «Ионосфера-М вышли на заданную орбиту вокруг Земли. Аппараты «Ионосфера-М № 3 и № 4 доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат, заявили в госкорпорации. Также разгонный блок выведет на целевые орбиты 18 малых спутников. Спутникам предстоит исследовать ионосферу верхнюю область атмосферы Земли. В частности, они будут отслеживать распределение озона в верхних слоях атмосферы и проводить контроль радиационной обстановки.