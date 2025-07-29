Археологи обнаружили в Забайкалье орудия труда возрастом 28 тысяч лет

Археологи обнаружили в Забайкалье каменные орудия труда возрастом около 28 тысяч лет. Об этом сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов на своей странице во «ВКонтакте».

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Находки были сделаны на Усть-Мензинском археологическом комплексе в Красночикойском округе — одном из самых богатых древними поселениями в регионе. Помимо орудий эпохи позднего палеолита, ученые нашли артефакты из камня и керамики возрастом три-четыре тысячи лет до нашей эры.

В этом сезоне исследователи планируют изучить русские остроги и монгольские городища на территории Забайкалья. Находки относятся к периоду последнего оледенения, когда климат был значительно холоднее, а по земле ходили мамонты и шерстистые носороги. Люди того времени уже шили одежду из шкур и создавали первые наскальные рисунки.

Ранее сообщалось, что перед масштабной реновацией поймы реки Холынка во Ржеве археологи обнаружили массу интересных вещей. Специалистам удалось найти десертную ложку, старинные монеты, посуду, в том числе XVIII века, а также уникальную медаль пожарного общества и медный браслет.