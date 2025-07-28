Смартфоны Huawei снова стали № 1 по продажам в Китае

Во втором квартале 2025 года рынок смартфонов в материковом Китае сократился на 4% по сравнению с прошлым годом. Это произошло на фоне ослабления эффекта от государственной программы субсидий, которая поддерживала спрос в начале года. Несмотря на спад, общий интерес к покупкам смартфонов остаётся стабильным, а лидером по поставкам вновь стала Huawei.

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Компания Huawei отгрузила 12,2 миллиона устройств, заняв 18% рынка. На втором месте — vivo с 11,8 миллионами проданных смартфонов и долей 17%. За ними следуют OPPO (включая OnePlus) с 10,7 миллионами, Xiaomi с 10,4 миллионами и Apple — с 10,1 миллиона.

Одним из факторов, повлиявших на рынок, стало проведение крупных распродаж и скидочных акций в середине мая, приуроченных к фестивалю «618». Вендоры и маркетплейсы предложили покупателям не только скидки, но и выгодные условия покупки с рассрочкой, а также комплекты устройств с IoT-аксессуарами. Apple, несмотря на корректировку цен на серию iPhone 16, столкнулась с ограничениями в рамках субсидий из-за высокой стоимости своих моделей.

Huawei усилила свои позиции благодаря запуску серии Nova 14 с новой операционной системой HarmonyOS 5.0, что поддержало рост её независимой экосистемы. Xiaomi также продолжает укреплять присутствие, выпустив собственный чип XRing O1 для флагманов и активно развивая концепцию «человек — авто — дом». В то же время vivo и HONOR сделали ставку на широкую продуктовую линейку и привлекательные устройства в среднем сегменте.