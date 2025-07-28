В Израиле обнаружили мастерскую по производству оружия возрастом 5500 лет

Археологи из Израиля обнаружили старинную мастерскую по производству оружия возрастом 5500 лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления древностей еврейского государства.

Находка была сделана во время раскопок вблизи Кирьят-Гата на юге Израиля. Обнаруженное археологами поселение занимало территорию диаметром около 500 метров. Оно включало в себя сотни подземных ям, часть из которых была выложена сырцовыми кирпичами. Выемки служили для различных целей: от складов и ремесленных помещений до жилищ и общественных пространств. Возраст поселения оценивается в несколько столетий, начиная с эпохи энеолита.

Ключевой находкой стали крупные кремневые заготовки, из которых ремесленники делали чрезвычайно острые лезвия. Они имели похожую форму и использовались в качестве ножей для разделки туш животных.