В Израиле обнаружили мастерскую по производству оружия возрастом 5500 лет
Археологи из Израиля обнаружили старинную мастерскую по производству оружия возрастом 5500 лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления древностей еврейского государства.
Находка была сделана во время раскопок вблизи Кирьят-Гата на юге Израиля. Обнаруженное археологами поселение занимало территорию диаметром около 500 метров. Оно включало в себя сотни подземных ям, часть из которых была выложена сырцовыми кирпичами. Выемки служили для различных целей: от складов и ремесленных помещений до жилищ и общественных пространств. Возраст поселения оценивается в несколько столетий, начиная с эпохи энеолита.
Ключевой находкой стали крупные кремневые заготовки, из которых ремесленники делали чрезвычайно острые лезвия. Они имели похожую форму и использовались в качестве ножей для разделки туш животных.
«Это первый случай, когда подобная мастерская была обнаружена на юге Израиля. Данная находка указывает на существование общества со сложной социальной и экономической структурой уже в начале раннего бронзового века», — приводятся в тексте слова руководителей раскопок от Управления древностей - доктора Мартин-Давида Пастернака, Ширы Липшиц и Натана Бен-Ари.