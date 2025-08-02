Что произошло с Римом после падения империи?

Западая Римская империя пала в 476 году, когда последний император отрекся от престола. Но Рим, город, продолжил жить. Что произошло с ним после того, как он перестал быть столицей одной из крупнейших империй в истории человечества? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Как известно, Рим построили не за один день. По мнению самих римлян, город был основан в 753 году до н.э., хотя археологические раскопки наводят на предположение, что он появился даже раньше. Так или иначе, город стал центром власти обширной империи, простиравшейся от Британских островов до Северной Африки.

Однако в какой-то момент империя стала слишком большой для того, чтобы ей мог управлять лишь один человек. Римская империя перманентно раскололась на две половины в V веке; Западной Римской империей правили из Рима или итальянского города Равенна, а Восточной — из Константинополя. Западная часть бывшей единой империи подверглась нескольким нападениям со стороны разных групп «варваров», что и привело к потере территорий, которая вылилась в коллапс.

Последний император, Ромул Август, отрекся от престола под давлением Одоакра — германского воина, который стал следующим правителем Рима и других частей Италии. Но он не стал называть себя императором, из-за чего Западная Римская империя официально перестала существовать; бывшие императорские регалии были отправлены главе Восточной Римской империи в качестве жеста доброй воли.

Между 488-493 годами войска Одоакра потерпели ряд поражений в череде кампаний, развязанных Теодориком — лидером остготов, нападавших и на западную, и на восточную части Римской империи. Одоакр был убит, а Теодорик стал новым правителем Рима, как и большей части Италии. Он правил до своей смерти в 526-м.

Дошедшие до наших дней записи и археологические улики наталкивают на вывод, что Теодорик заботился о Риме. Он оплачивал уход за монументами, платил за игры в цирке и Колизее, предоставлял бесплатное или субсидированное зерно. Но, хотя город не подвергался атакам в тот период, Рим страдал от внутренних проблем. Популяция города была преимущественно христианской, но выборы нового папы иногда были противоречивыми. 498 год ознаменовал великую схизму, и в 501-507 годах церковью руководили два папы одновременно. Теодорику пришлось неохотно вмешаться по просьбам граждан.

Помимо этого, в Риме ненавидели иудеев, что привело к погромам. Римлян в Италии иудеи волновали больше, чем готы: в городе не раз происходили антисемитские беспорядки. Непонятно, какую долю популяции составляла эта группа людей, но известно, что они жили в Риме веками до этих событий.

Жизнь Рима сильно изменилась после смерти Теодорика, когда Юстиниан I, правитель Восточной Римской империи, или Византийской империи, вторгся в Италию в 535 году. Рим был прямо на линии фронта, и город несколько раз переходил из рук в руки между войсками Юстинина и остготов. К 547-му, по некоторым историческим документам, Рим был полностью заброшен на 40 дней, хотя современные историки считают это преувеличением.

В 554 году Юстиниан захватил Рим в последний раз, и город стал частью Византийской империи. Но мир продлился недолго: уже в 568-м Италию атаковали ломбарды, группы из Центральной Европы. Они захватили много византийской территории, но не смогли покорить Рим несмотря на несколько попыток.

Если в IV веке численность населения Рима составляла примерно 1 млн человек, то к началу VI века эта цифра упала до 80 000. В дополнение к войне и рабству, Рим испытал ряд других проблем, включая природные катаклизмы и кризисы здравоохранения. Город пострадал от мора, климатических событий и вспышек бубонной чумы, что в итоге привело к огромному падению популяции. К концу века некоторые люди в принципе думали, что конец света не за горами.