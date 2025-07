ИИ помог выявить изменения в поведении людей в городах

Городскую жизнь принято считать стремительной и динамичной. Выяснилось, что за последние десятилетия она ускорилась еще больше.

Новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) проанализировало при помощи ИИ поведение людей в городских общественных пространствах. Результаты опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences. Они показали, что пешеходы в трех крупных городах на северо-востоке США — Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии — передвигаются на 15% быстрее, чем в 1980 году.

«Увеличение скорости ходьбы сокращает среднее время пребывания на улице примерно на 13%, а значит, у людей остается меньше секунд для случайных взаимодействий, зрительного контакта или просто "присутствия" в окружающем пространстве», — заметила профессор Рут Конрой Далтон из Нортумбрийского университета в Англии.

То же исследование выявило, что меньше людей задерживаются в общественных местах: за последние 30 лет их число сократилось на 14%.

«За последние 40 лет что-то изменилось, — заявил соавтор исследования, профессор MIT Карло Ратти. — Скорость, с которой мы идем, то, как люди встречаются в общественных местах, — мы видим, что эти пространства теперь функционируют иначе, больше как транзитные зоны, а не места для общения».

Далтон, не участвовавшая в исследовании MIT, привела результаты своей работы, показавшие аналогичные тенденции.

По данным опроса 2029 взрослых британцев, 54% из них согласны, что «прогулка по районам с унылыми зданиями влияет на мое настроение».

«Если улица не дает повода задержаться, мы стараемся проходить ее еще быстрее, создавая обратную связь между сокращением времени пребывания и ослаблением социального обмена, — объяснила Далтон. — То же исследование показывает параллельную утрату чувства общности. Неудивительно, что люди, чувствующие себя спешащими и беспомощными, все более оторваны от улиц, на которых живут».

ИИ и городской дизайн

В новом исследовании ученые использовали машинное обучение для анализа видеозаписей, сделанных урбанистом Уильямом Уайтом в 1978–1980 годах. Эти кадры, снятые в таких знаковых местах, как Брайант-парк и ступени Метрополитен-музея, запечатлели социальное поведение горожан в конце XX века.

В 2010 году команда социолога Кита Хэмптона воссоздала условия съемок Уайта, записав новые видео в тех же местах и в то же время суток. С помощью ИИ и компьютерного зрения ученые смогли количественно оценить изменения в поведении пешеходов за эти годы.

Компании ушли с тротуаров в кафе

Один из самых ярких результатов — сокращение числа людей, собирающихся в группы в общественных местах. В 1980 году в компании общались 5,5% посетителей таких локаций, как перекресток в центре Бостона или Честнат-стрит в Филадельфии. К 2010 году эта доля упала до 2%.

«Возможно, сегодня общественные пространства стали более функциональными», — предположил Ратти.

Причины этих изменений многогранны. Исследователи указывают на распространение смартфонов, позволяющих строить маршруты и согласовывать планы цифровым способом. Социальные взаимодействия, которые раньше возникали спонтанно на углу улицы, теперь происходят в мессенджерах.

«На записях Уайта видно, что люди в общественных местах чаще смотрели друг на друга, — сказал Ратти. — Тогда это было местом, где можно было завязать разговор или случайно встретить друга. Онлайн такого сделать нельзя».

Свою роль играет и кофейная культура. Сети кафе и крытые пространства с Wi-Fi перетягивают людей с тротуаров в комфортные помещения.

Создание лучших общественных пространств

Ученые надеются, что их работа поможет городам проектировать более удачные общественные зоны — особенно в эпоху, когда цифровая поляризация меняет живое общение.

«Общественные пространства — важный элемент городской жизни. Чем лучше мы их сделаем, тем удобнее города для взаимодействия», — уверена соавтор исследования Арианна Салазар-Миранда из Йельского университета.

Что дальше

После успеха американского исследования команда MIT расширяет работу на 40 городских площадей Европы. Цель — понять, как люди используют общественные пространства в разных культурах и как городской дизайн может способствовать более осмысленному человеческому общению.