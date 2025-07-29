Профессор РАН раскритиковал гипотезу о вражеском НЛО

Профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев в беседе с Агентством городских новостей «Москва» раскритиковал гипотезу о вражеском НЛО.

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«По сути, там идет спекуляция, что орбита аппарата редкая, и поэтому искусственная. Это неправда – никаких особенностей у орбиты нет, камень движется, как и все остальные. Ну и в целом, мне кажется странным сам посыл, инопланетяне запустили тело по такой орбите, чтобы его не обнаружили, и вот мы за несколько месяцев его увидели и обсуждаем. Странно, что даже тем, кто это всерьез обсуждает, не приходит в голову, что инопланетяне, если бы не хотели, чтобы их обнаружили, могли бы получше что-то придумать», – сказал Богачев.

Он подчеркнул, что единственный ученый из трех авторов этой идеи – Ави Леб, а другие два автора представляют некоммерческую организацию и не относятся ни к одному научному институту.

«Что именно сделал Ави Леб, я не знаю, может, просто орбиту для них посчитал, и вешать на него ярлык про инопланетян я не готов. Статья опубликована на нерецензируемом интернет-ресурсе и никакой научной экспертизы не проходила», – отметил Богачев.

Ранее СМИ сообщали, что обнаруженный в Солнечной системе 1 июля межзвездный объект 3I/ATLAS может быть не просто кометой, а враждебным НЛО. По предположениям, враждебный космический корабль инопланетян может атаковать Землю в ноябре.