Переписка с Chat GPT может быть раскрыта по требованию суда

Переписка пользователей с Chat GPT может быть раскрыта по требованию суда. Об этом рассказал глава Open AI Сэм Альтман, передает Business Insider.

По словам Альтмана, если в случае общения человека с психотерапевтом врачебная тайна охраняется с законом, то при попытке заменить психолога ИИ высказанное в чате может быть использовано против пользователя.

Предприниматель отметил, что в его компании осознают необходимость создания концепции, которая позволит пользователям получить юридическую защиту в случае обсуждения деликатных тем с ИИ, однако сейчас ее не существует.

Также он упомянул, что сейчас удаленные чаты пользователей с ИИ хранятся в течение 30 дней. В июне 2025 года представители СМИ в судебном порядке потребовали от OpenAI обеспечить бессрочное хранение всех чатов пользователей ИИ, включая удаленные.

До этого психиатр Василий Шуров рассказал, что россияне начали все чаще заменять поход к психологу или психотерапевту на общение с искусственным интеллектом (ИИ). При этом он предупредил, что идеальной эту технологию назвать нельзя – например, она может неверно интерпретировать те или иные запросы.