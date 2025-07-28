На Солнце начали появляться новые полярные дыры

Полярные корональные дыры, которые почти полностью исчезли в 2021-2022 году, снова начали активно формироваться на Солнце.

Об этом говорится в сообщении на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде еще в 2021-2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент, судя по снимкам, сформирована северная корональная дыра. И в течение месяца около южного поля, как ожидается, появится вторая дыра.

"После этого, если эти структуры не будут разрушены крупным всплеском активности, они станут привычной частью солнечных изображений на следующие 6-8 лет", - добавили ученые. "Современная физика связывает формирование полярных дыр с процессами ослабления солнечной активности. Этим же объясняется их отсутствие в последние несколько лет - они были просто разрушены из-за прохождения звездой пика активности в 2023-2024 годах", - подытожили ученые.

По информации лаборатории, внешне полярные корональные дыры очень похожи на обычные корональные, но они всегда формируются около северного и южного солнечных полюсов, а также имеют исключительно продолжительное время жизни.