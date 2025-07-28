Глава Роскосмоса оценил сроки востребованности МКС

Международная космическая станция (МКС) может остаться востребованной до 2030 года. Свою оценку возможных сроков эксплуатации станции РБК представил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

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По словам руководителя, имеется совместное решение американской и российской сторон «о том, что станция нужна минимум до 2028 года, и, скорее всего, даже, может быть, до 2030-го».

В июне Баканов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил, что МКС планируется эксплуатировать минимум до 2028 года.

В апреле астронавт НАСА Дональд Петтит, вернувшийся на Землю на корабле «Союз МС-26», заметил, что станция сможет работать и после 2030 года, когда НАСА официально запланировало ее вывод из эксплуатации.