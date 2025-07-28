В России обнаружили останки представителей древней фауны

Ученые «Старой Сарепты» проводят археологические раскопки на Нижней Волге.

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Заведующий сектором археологии музея-заповедника «Старая Сарепта» Станислав Ремизов и его коллеги из Астраханского краеведческого музея-заповедника провели совместные археологическо-палеонтологические полевые исследования. Они изучили правый берег Волги и собрали обширный научный материал, сообщили в комитете культуры Волгоградской области.

Исследования проходили в селах Черный Яр, Соленое Займище, Никольское и Копановка Астраханской области. Именно на этих участках находятся типовые отложения сингильско-хазарского териокомплекса. Они датируются периодом 130–90 тысяч лет назад.

В числе находок – кости первобытного бизона, мамонта, эласмотерия, сайги, дикой лошади. Также ученым удалось найти во время раскопок фрагмент костей пещерного льва, благородного оленя и рог большерогого оленя.

Кроме того, на стоянке древнего человека «Займище-1», которая датируется эпохой среднего палеолита, собрали большую коллекцию остатков костей ископаемой фауны со следами обработки. Специалисты проанализируют полученные в ходе раскопок данные. После этого все находки пополнят коллекцию доказательств обитания людей на Нижней Волге в эпоху среднего каменного века.