Система Google из-за ошибки не предупредила 10 млн человек о мощном землетрясении

Компания Google официально подтвердила, что ее система оповещения о землетрясениях для Android не сработала должным образом во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Система Android Earthquake Alerts использует датчики в смартфонах для обнаружения первых сейсмических волн, предоставляя пользователям несколько драгоценных секунд на то, чтобы укрыться до прихода основного удара. Во время землетрясения магнитудой 7,8, унесшего в Турции жизни десятков тысяч человек, многие пользователи в регионе, где около 80% населения пользуется Android, не получили своевременных предупреждений.

Система дала частичный сбой. Вместо того чтобы разослать полноэкранные экстренные оповещения «TakeAction» миллионам людей в эпицентре, их получили всего 469 человек. Более слабые уведомления формата «BeAware» были отправлены примерно полумиллиону пользователей, что также является незначительной частью от потенциально возможного охвата в 10 миллионов человек в радиусе 160 км от эпицентра.

В качестве причины сбоя Google назвала «ограничения в алгоритмах обнаружения». При этом компания подтвердила, что во время последующих афтершоков система работала корректно, что указывает на проблему именно с первоначальным, самым мощным толчком.