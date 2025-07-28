Определен критический возраст, после которого ускоряется старение

Представители старшего поколения давно предупреждают молодежь: старение — не плавный процесс. Масштабное исследование возрастных изменений белков в разных органах подтвердило эту идею — и даже уточнило переломный момент, когда старение ускоряется.

© Naukatv.ru

Как следует из статьи в журнале Cell, он наступает примерно в 50 лет. Более того, некоторые ткани — особенно кровеносные сосуды — стареют быстрее других.

Эти данные дополняют растущее количество доказательств нелинейного характера старения. Тем не менее, чтобы уверенно говорить о критической точке 50 лет, нужны более широкие исследования, уверена Майя Олецка из Института Лейбница по проблемам старения — Института Фрица Липмана в Йене.

«Существуют волны возрастных изменений, — говорит она. — Но сделать общий вывод о времени наступления переломных моментов пока сложно».

Возрастные признаки

Предыдущие работы показали, что разные органы могут стареть различными темпами. Специалист по регенеративной медицине Гуанхуэй Лю из Китайской академии наук и его коллеги собрали образцы тканей 76 китайцев в возрасте от 14 до 68 лет, умерших от черепно-мозговой травмы. Биопсии подверглись органы, представляющие восемь систем организма, включая сердечно-сосудистую, иммунную и пищеварительную.

Исследователи составили перечень белков, обнаруженных в каждом образце. Они выявили возрастное увеличение экспрессии 48 белков, связанных с заболеваниями, и заметили ранние изменения примерно в 30 лет в надпочечниках, отвечающих за выработку различных гормонов.

Это хорошо согласуется с предыдущими данными, говорит генетик Майкл Снайдер из Стэнфордского университета.

«Это подтверждает идею, что гормональный и метаболический контроль играют ключевую роль. Именно здесь с возрастом происходят самые существенные изменения», — констатирует он.

Переломный момент, сопровождающийся резкими изменениями уровня белков, наступает между 45 и 55 годами. Наиболее выраженное повышение отмечено в аорте. Обнаруженный в ней белок проверили на мышах — после его введения у них появились признаки ускоренного старения. По мнению Лю, кровеносные сосуды действуют как проводники, доставляя способствующие старению молекулы в отдаленные части тела.

Ценность исследования в том, что оно проанализировало молекулы в тканях органов, а не в крови, что позволяет точнее отслеживать возрастные изменения, добавляет Снайдер.

«Мы как машина: некоторые детали изнашиваются быстрее», — сравнивает он.

Понимание, какие части более уязвимы, поможет разработать методы вмешательства для здорового старения.

На полпути к 100

В прошлом году Снайдер и его коллеги обнаружили переломные моменты старения около 44 и 60 лет. Другие исследования выявили ускоренное старение в разное время, например около 80 лет, что выходит за рамки текущего исследования, отмечает Олецка.

Расхождения в результатах могут быть связаны с использованием разных образцов, популяций и методов анализа, полагает Лю. По мере дальнейших исследований молекулярных путей старения противоречий станет меньше.

Данные будут накапливаться быстро, поскольку ученые все чаще включают в исследования детальные временные ряды, а не просто сравнивают «молодых» и «пожилых», надеется Олецка. Эти результаты помогут понять, что вызывает периоды резких изменений.