На фоне сообщений о возможной блокировке доступа к мессенджеру WhatsApp* и VPN-сервисам Роскомнадзор призвал россиян доверять информации только из официальных источников. Об этом в понедельник, 28 июля, соообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорной службе отметили, что решения об ограничении доступа к сервисам принимаются в установленном порядке, и россиян оперативно информируют о них через официальные каналы коммуникации.

— Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации, — передает ТАСС.

27 июля российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что 1 августа WhatsApp* и VPN-сервисы заблокируют на территории России. Она назвала мессенджер «одним из самых гнилых» и охарактеризовала его как «обитель зла». Журналистка подчеркнула, что американская платформа «полностью работает на противника».

В WhatsApp появилась новая функция

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.