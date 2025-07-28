Назван срок создания атомной электростанции для Луны

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2030–2032 годам может быть построена атомная электростанция, которая обеспечит энергией лунные экспедиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на РБК-ТВ.

По словам Баканова, «важно все отработать на Земле, чтобы не было никакого риска в космосе». Как отметил он, АЭС, которую можно разместить на поверхности Луны, обеспечит энергией автономные инфраструктурные модули, способные функционировать без участия человека.

Глава госкорпорации подчеркнул, что работа в этой области проводится в соответствии с федеральным проектом «Космический атом», в котором участвуют «Роскосмос», Курчатовский институт и «Росатом».

Как заявил ранее Баканов, сегодня Роскосмос и NASA солидарны в том, что Международную космическую станцию (МКС) нужно эксплуатировать как минимум до 2028 года, но она, скорее всего, останется востребованной и до 2030 года.