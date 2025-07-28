Власти российских регионов начали официально переходить в мессенджер MAX

Правительство Кемеровской области полностью переводит все рабочие коммуникации на отечественную платформу MAX. Об этом решении в своем Telegram-канале объявил глава региона Илья Середюк. Миграция на новый сервис затронет все уровни исполнительной власти, включая чаты правительства Кузбасса, муниципальных администраций и их структурных подразделений.

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Данный шаг продиктован стремлением обеспечить безопасность служебных коммуникаций и достичь независимости от зарубежных IT-решений. Подчеркивая серьёзность перехода, губернатор также анонсировал запуск собственного официального канала на новой платформе.

«Обязательно создам в МАХ свой канал, когда там появится такая возможность», – написал Сердюк.

Кемеровская область присоединилась к ряду других субъектов РФ, уже внедривших данный сервис. Ранее аналогичные решения были приняты в Санкт-Петербурге для городских служб, в Новосибирске для всех чиновников, а в Татарстане — для сотрудников системы образования.

Этот переход является частью реализации федеральной стратегии по созданию национального мессенджера. Платформу MAX называют отечественным аналогом китайского WeChat. В июле правительство утвердило распоряжение о развитии этого многофункционального сервиса. Закреплением статуса MAX как национального стандарта станет его обязательная предустановка на все электронные устройства, реализуемые в России, начиная с 1 сентября 2025 года.