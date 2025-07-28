В российском регионе обнаружены фрагменты ракеты «Союз-2-1б»

Два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2-1б» со спутниками «Ионосфера-М» обнаружили в Вилюйском районе Якутии. В дальнейшем фрагменты разместят в контейнер и доставят на космодром Восточный.

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Как сообщили EastRussia в Службе спасения Якутии, перед доставкой на космодром обнаруженные фрагменты установят на транспортабельные элементы, позволяющие их эвакуацию в грузовом отсеке вертолета. В радиусе падения ракеты ведется мониторинг с вертолета.

Фрагменты ракеты упали в двух районах Якутии – Алданском и Вилюйском. Экологи взяли пробы почвы и поверхностных вод, а также провели замеры гамма-излучения. Их отправят в аккредитованные лаборатории Якутска и Хабаровска.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «Ионосфера-М» состоялся на космодроме Восточный 25 июля. Ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 и еще 18 малых космических аппаратов. На орбите они будут заниматься фотографированием Земли и отслеживанием местоположения воздушных и морских судов, мониторингом изменений в структуре ионосферы, изучением электромагнитных полей и отслеживания радиационной обстановки.