SpaceX назвала причину сбоя Starlink

Сбой в работе глобальной системы спутникового интернета Starlink случился по причине обновления инфраструктуры. Об этом сообщает издание PCMag.

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Вечером 24 июля доступ к интернет-сервису Starlink прекратился на несколько часов по всему миру. Оператор сервиса SpaceX назвал причиной неполадок сбой в работе ключевых внутренних программных служб, однако не конкретизировал детали. Позже в сообщении для своих партнеров SpaceX более подробно объяснила причину проблем.

В письме для компаний, которые занимаются продажей терминалов Starlink, в корпорации рассказали, что перед началом сбоя SpaceX занималась обновлением инфраструктуры сети. Неполадки возникли случайно, из-за «редкого сочетания факторов». В результате этого во время распределения трафика по вычислительной инфраструктуре вся система была перезагружена.

Журналисты PCMag заметили, что сбой случился в самый разгар дня для многих пользователей в США, которые на определенное время остались без доступа к интернету. SpaceX удалось восстановить работу сервиса для большинства пользователей примерно за 2,5 часа.

24 июля глава SpaceX Илон Маск извинился перед пользователями Starlink за сбой в системе. Маск заявил, что инженеры компании установят первопричину сбоя, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.