Anker отказалась от производства 3D-принтеров

Компания Anker решила уйти с рынка 3D-принтеров. Её линейка принтеров AnkerMake M5 и M5C больше не продаётся, и запчасти для них уже начинают исчезать.

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Ранее в марте Anker объявила о создании отдельного бренда EufyMake для 3D-принтеров, обещая поддержку владельцам. Но спустя несколько месяцев принтеры так и не появились в продаже, а компания сосредоточилась лишь на продаже расходных материалов и одного устройства для текстурирования.

Главная проблема для владельцев — дефицит важных деталей, особенно головки, что плавит пластик при печати. Для модели M5C её уже нельзя найти на официальном сайте из-за отсутствия на складе. Без замены этой детали принтер перестанет работать.

Anker предлагает обратиться в службу поддержки для поиска запчастей, но это не решает проблему в долгосрочной перспективе. Хорошая новость — сообщество 3D-печати активно помогает. Например, уже создан адаптер, который позволяет использовать головку от другого принтера Bambu.