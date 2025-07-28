TikTok оштрафован на 4 млн рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok Pte. Ltd на 4 млн руб. за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte. Ltd) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи»), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», – сказали в суде.

Что требовал регулятор от соцсети, в суде не раскрыли.